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Трамп назвал продуктивными телефонные переговоры с Путиным

Беседа состоялась по инициативе американского лидера
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/SHAWN THEW
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу были продуктивными.

"Провел долгий и очень хороший разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как я всегда говорил до начала "охоты на ведьм" [расследования спецпрокурора Роберта Мюллера], отношения с Россией и Китаем - это хорошо, а не плохо", - написал Трамп в Twitter.

"Мы обсудили торговлю, Венесуэлу, Украину, Северную Корею, контроль за ядерным нераспространением и даже сфабрикованный российский скандал. Очень продуктивные переговоры!" - подчеркнул американский лидер.

Ранее в Кремле подтвердили факт беседы Трампа и Путина. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что разговор двух лидеров длился почти полтора часа. Он отметил, что беседа состоялась по инициативе США.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКитайПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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