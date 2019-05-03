Al Jazeera: три палестинца убиты в результате израильской атаки с воздуха по сектору Газа

ТАСС, 3 мая. Три палестинца были убиты в пятницу в результате атаки с воздуха израильских сил по центральному району блокированного сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, цитируя представителя министерства здравоохранения палестинского анклава.

По имеющейся информации, удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами по позициям палестинского движения ХАМАС. Ранее сообщалось, что в результате атаки два араба были убиты и три сторонника ХАМАС получили ранения.

Ранее в пятницу двое израильских военнослужащих были ранены в результате стрельбы, открытой палестинскими радикалами из южной части сектора Газа. Как сообщила армейская пресс-служба, в ответ на эту атаку израильский летательный аппарат поразил военный пост движения ХАМАС на территории сектора Газа.

В новость были внесены изменения (21:16 мск) — дан другой источник, приведено новое число жертв.