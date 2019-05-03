Трамп: США настроены на улучшение отношений с Россией и расширение двусторонней торговли

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Вашингтон настроен на улучшение отношений с Москвой и расширение объемов двусторонней торговли. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини в Белом доме.

Комментируя состоявшийся ранее в тот же день телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер уточнил, что в ходе него рассматривались в том числе вопросы двусторонних торгово-экономических отношений. "Мы также обсудили торговлю. Мы намерены вести торговлю в больших объемах с Россией. Мы торгуем сейчас, объем несколько вырос. Но он [Путин] хотел бы вести торговлю, и мы хотели бы вести торговлю", - сказал глава администрации США.

Он подчеркнул, что не видит ничего плохого в улучшении отношений США с Россией и Китаем. "Ладить с Россией и Китаем, всеми ними - хорошо, а не плохо. Это позитивно. Ладить с другими странами - хорошо", - отметил Трамп. "Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми государствами", - заверил президент.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в пятницу Путин и Трамп в ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.