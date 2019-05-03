Трамп заявил, что Россия не стремится к вмешательству в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия, по его мнению, не собирается вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, а стремится лишь к позитивному развитию событий в этой стране. Об этом американский лидер сказал в пятницу журналистам во время встречи в Белом доме с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

"Венесуэла была одной из тем, которые обсуждались. И он [президент России Владимир Путин] вовсе не стремится вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, он хочет лишь того, чтобы произошло что-то позитивное в Венесуэле. И я думаю точно так же", - отметил Трамп.

"Мы хотим предоставить некоторую гуманитарную помощь прямо сейчас", - сообщил Трамп, отметив, что многие жители страны испытывают проблемы с доступом к питьевой воде и продовольствию. "Думаю, что у меня был очень позитивный разговор с президентом Путиным по поводу Венесуэлы", - подчеркнул президент США.

Ранее в Кремле подтвердили факт беседы Трампа и Путина. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что разговор двух лидеров длился почти полтора часа. Он отметил, что беседа состоялась по инициативе США.