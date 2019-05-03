Преподаватели университетов Венесуэлы объявили о массовых забастовках

КАРАКАС, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники высших учебных заведений Венесуэлы начнут массовые забастовки, чтобы добиться политических и экономических изменений в стране. Об этом сообщила в пятницу глава Федерации ассоциаций преподавателей университетов южноамериканской страны Лурдес Рамирес.

"Со следующей недели мы начнем постепенно приостанавливать трудовую деятельность", - цитирует Рамирес радиостанция Union Radio. Первая забастовка, которая будет продолжаться 24 часа, пройдет 9 мая. Вторая, намеченная на середину месяца, продлится уже двое суток.

"Мы будем увеличивать их продолжительность до тех пор, пока нас не услышат", - сказала Рамирес.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. В марте текущего года инфляция, по оценке парламента, составила 1,62 млн процентов в годовом выражении. По данным ООН, страну покинули уже порядка 3,4 млн человек.