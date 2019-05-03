СМИ: в стычках с израильскими солдатами на границе Газы пострадали 50 палестинцев

КАИР, 3 мая. /ТАСС/. Один палестинец погиб, 50 пострадали в пятницу в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Об этом сообщает новостной портал Sama News со ссылкой на минздрав анклава.

Несколько тысяч его жителей после пятничной молитвы вышли на 57-й по счету "Марш возвращения" и направились к границе с Израилем. Военнослужащие применяли слезоточивый газ и открывали огонь на поражение по арабам, которые приближались на опасное расстояние к пограничной полосе. По информации министерства, 19-летний палестинец получил огнестрельное ранение в живот, после чего умер.

Уже больше года палестинцы в Газе устраивают манифестации в рамках "Марша возвращения" с одним из главных требований снятия израильской блокады анклава. Отправной точкой стал отмечаемый ими 30 марта в память о событиях 1976 года День земли. Тогда израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам, что привело к масштабным демонстрациям, всеобщей забастовке на оккупированных территориях, а также столкновениям, жертвам и массовым арестам арабов.

В основном шествия проходят по пятницам, именно в такие дни столкновения на границе неизменно приобретают наиболее ожесточенный характер. В годовщину начала акций в стычках и беспорядках в секторе погибли шесть палестинцев. Всего, по данным минздрава, за это время жертвами противостояния стали более 270 арабов и свыше 30 тыс. пострадали.