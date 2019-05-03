"Желтые жилеты" вновь выведут сторонников на улицы по случаю 25-й недели протестов

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Движение "Желтые жилеты" вновь готовится вывести сторонников на улицы французских городов. Ставшие уже традиционными субботние манифестации назначены на этот раз всего лишь через три дня после того, как многие из участников социальных протестов прошли в первомайских профсоюзных колоннах в столице и регионах.
Согласно сообщениям, появившимся вечером в пятницу в социальных сетях, новые акции по случаю 25-й недели протестов пройдут в Париже, Лионе, Монпелье, Тулузе и ряде других мегаполисов Франции. Во французской столице префектура полиции особым распоряжением в канун маршей вновь запретила манифестантам приближаться к историческому центру города.
Марши вдали от центра
Демонстрантам пришлось выбирать маршруты вдали от главной столичной авеню - Елисейских Полей, а также кварталов, где расположены официальная резиденция президента Французской Республики и Национальное собрание (нижняя палата парламента). Не смогут манифестанты собраться и у собора Парижской Богоматери, пострадавшего в минувшем месяце от разрушительного пожара.
Свой главный марш в столице "желтые жилеты" намерены начать на бульваре Мажанта, откуда они направятся к Площади Нации. Это шествие организаторы решили посвятить защите социальных прав младшего медицинского персонала французских больниц, а также людей, не имеющих доступа к врачебным услугам.
Акция в аэропорту
Местом сбора движения станет в субботу и столичный аэропорт имени Шарля де Голля. "Желтые жилеты" намерены побывать там, чтобы выразить свой протест против приватизации парижских авиатерминалов.
Во втором по значению мегаполисе Франции Лионе планируется совместный марш "желтых жилетов" и объединений защитников природы. Ожидают новых манифестаций и в центре французского виноделия - городе Бордо. "Мы не видим никакого спада движения", - констатировал вице-мэр этого города.
Власти коммуны Ла-Рош-сюр-Йон, основанной в мае 1804 года Наполеоном как центр управления департаментом Вандея, запретили какие-либо собрания в центре города. Они выразили тревогу в связи с намерениями "желтых жилетов" провести там "межрегиональную" манифестацию.
Французские аналитики обратили внимание на то, что никто из неформальных лидеров движения не выступил с какими-либо призывами в канун 25-й субботы протестов. Они отметили, что "эта новая серия акций проводится спустя всего три дня после значительной первомайской мобилизации".
Глава МВД извиняется за неточность
В минувшие дни представителям властей пришлось скорректировать свои заявления и оценки по поводу инцидентов, произошедших во время первомайских манифестаций. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер признал ошибочность информации об "атаке "желтых жилетов" на реанимацию хирургического отделения".
На деле, как показали обнародованные видеокадры, несколько десятков манифестантов пытались укрыться на территории университетского госпиталя "Питье-Сальпетриер" во время применения полицией на прилегающем бульваре слезоточивого газа. Министр публично извинился за слово "атака". Он тем не менее должен будет теперь дать подробные объяснения на заседании комиссии Сената (верхней палаты парламента).
В значительной корректировке, как выяснилось, нуждались и сообщения о том, что в Безансоне 200 участников манифестаций вломились в помещения комиссариата полиции. В действительности, согласно показаниям очевидцев, группа манифестантов временно оказалась на парковке, принадлежащей полицейскому комиссариату. В само здание никто не вторгался, тем более со взломом.
Потери торговли
Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них уже не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.
В ходе беспорядков, которыми сопровождались субботние протесты, особенно значительный ущерб нанесен французской торговле. Разграблены и сожжены многие магазины. К настоящему времени владельцы более чем 8000 предприятий торговли обратились к правительству за финансовой помощью. Около 70 тыс. работников отрасли находятся в положении "частично безработных". Это обходится государству в миллионы евро.
Потери магазинов составляют 30-50% или даже 70% их обычной выручки. Согласно прогнозу главы союза предприятий квартальной торговли Алена Гризе, в результате "в ближайшие три-шесть месяцев можно ожидать многочисленных банкротств в сфере торговли".