"Желтые жилеты" вновь выведут сторонников на улицы по случаю 25-й недели протестов

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Движение "Желтые жилеты" вновь готовится вывести сторонников на улицы французских городов. Ставшие уже традиционными субботние манифестации назначены на этот раз всего лишь через три дня после того, как многие из участников социальных протестов прошли в первомайских профсоюзных колоннах в столице и регионах.

Согласно сообщениям, появившимся вечером в пятницу в социальных сетях, новые акции по случаю 25-й недели протестов пройдут в Париже, Лионе, Монпелье, Тулузе и ряде других мегаполисов Франции. Во французской столице префектура полиции особым распоряжением в канун маршей вновь запретила манифестантам приближаться к историческому центру города.

Марши вдали от центра

Демонстрантам пришлось выбирать маршруты вдали от главной столичной авеню - Елисейских Полей, а также кварталов, где расположены официальная резиденция президента Французской Республики и Национальное собрание (нижняя палата парламента). Не смогут манифестанты собраться и у собора Парижской Богоматери, пострадавшего в минувшем месяце от разрушительного пожара.

Свой главный марш в столице "желтые жилеты" намерены начать на бульваре Мажанта, откуда они направятся к Площади Нации. Это шествие организаторы решили посвятить защите социальных прав младшего медицинского персонала французских больниц, а также людей, не имеющих доступа к врачебным услугам.

Акция в аэропорту

Местом сбора движения станет в субботу и столичный аэропорт имени Шарля де Голля. "Желтые жилеты" намерены побывать там, чтобы выразить свой протест против приватизации парижских авиатерминалов.