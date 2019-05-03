CNN: Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле и ее руководстве

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп начал ставить под сомнение надежность имеющейся у Вашингтона разведывательной информации о Венесуэле и ее руководстве в свете событий в республике. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

По словам его источников, американский лидер в беседах с помощниками "призывает к осторожности" в том, что касается Венесуэлы. Он также "выражает недовольство" тем, что некоторые его советники открыто говорят о возможности американской военной интервенции в страну. С такими заявлениями выступали госсекретарь Майкл Помпео и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Как отмечается в материале, американский лидер "задает вопросы о надежности разведывательной информации США, которая свидетельствовала в пользу того, что высокопоставленные лица из ближайшего окружения [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро были готовы перейти на другую сторону". По сведениям телеканала, отношение Трампа "стало более скептическим" в свете того, что военные в Боливарианской Республике не перешли на сторону оппозиции. Ее лидер Хуан Гуайдо и американские чиновники ожидали, что это произойдет.

По словам источников телеканала, "на этой неделе Трамп на встречах с помощниками настойчиво расспрашивал их о том, в какой степени надежна информация, поступающая от Гуайдо и из Венесуэлы, а также верно ли ее интерпретируют". Он также выражал обеспокоенность относительно того, хорошо ли продумал Гуайдо план прихода к власти в стране.

По данным телеканала, в среду в Белом доме состоялись межведомственные консультации на уровне министров. На них обсуждались "дальнейшие шаги в отношении Венесуэлы". Консультации продолжались не более 15 минут, в них участвовал Болтон, однако Трамп не присутствовал.

Ситуация в Венесуэле

3 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.помпео