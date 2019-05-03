Участники массовых манифестаций в Алжире вновь потребовали смены политической верхушки

РАБАТ, 4 мая. /ТАСС/. В столице и других крупных городах Алжира в пятницу прошли массовые мирные манифестации, участники которых высказались за отставку представителей действующей политической системы, проведение подлинных демократических реформ, борьбу с коррупцией и повышение уровня жизни.

Как сообщает информационное агентство Algerie Press Service, уличные марши с участием противников нынешнего правящего режима были организованы 11-ю пятницу кряду. Алжирцы потребовали немедленной отставки врио президента Абделькадера Бенсалеха, премьер-министра Нуреддина Бедуи и других высокопоставленных представителей правящей верхушки.

Лозунги "Бенсалех, уходи! Бедуи, уходи! Долой систему!" были слышны в пятницу во всех городах Алжира, где прошли многотысячные манифестации - в частности, в Аннабе, Батне, Бискре, Бордж-Бу-Арреридже, Джельфе, Константине, Медее, Мостаганеме, Сетифе, Скикде, Тебессе, Тиарете, Типазе, Тлемсене, Уаргле, Хеншеле.

В столице, по сложившейся традиции, митингующие провели весь день на двух крупных площадях - Мориса Одэна и перед Главным почтамтом. За действиями огромной толпы следили наряды полиции и спецназа. Как отмечает информационный портал Tout sur l'Algrie, стычек манифестантов с сотрудниками органов правопорядка, а также случаев вандализма зафиксировано не было.

С конца февраля в Алжире не стихают многотысячные манифестации. Сперва люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того, как он сложил полномочия 2 апреля, они требуют немедленной отставки других представителей режима. В настоящее время Алжир готовится к проведению президентских выборов, которые намечены на 4 июля. Ведущие оппозиционные партии и деятели Алжира уже заявили об отказе от участия в них.