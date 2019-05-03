США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС "Бушер"

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, которая привела подробности принятого госсекретарем Майклом Помпео решения ужесточить ограничения в отношении ядерной программы Ирана.

"С 4 мая помощь в расширении иранской АЭС в Бушере за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие санкций. Кроме того, рестрикции могут быть введены и в связи с деятельностью, связанной с вывозом обогащенного урана из Ирана в обмен на природный уран", - отметила она.

Речь идет о том, что США прекращают применять исключения из режима своих санкций, позволявшие Тегерану производить обмен обогащенного урана на так называемый желтый пирог (англ. yellow cake) - концентрат, получаемый в процессе обработки урановой руды.

АЭС в Бушере была создана Россией, уже согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают строительство на этом объекте второго и третьего энергоблоков. В ноябре прошлого года после восстановления Вашингтоном односторонних ограничительных мер против энергетического сектора Ирана Госдепартамент фактически признал, что такого рода сотрудничество подпадает под действие американских карательных мер.

Ограничить ядерную деятельность

По словам Ортэгус, иранские власти "должны прекратить деятельность, чувствительную в плане распространения" оружия массового поражения (ОМУ), включая обогащение урана. "Мы также больше не будем позволять Ирану хранить тяжелую воду, которую он произвел сверх нынешних ограничений", - отметила представитель внешнеполитического ведомства, добавив, что излишки тяжелой воды "не должны быть доступны Ирану ни в какой форме".

Она также подчеркнула, что Помпео "предпринял шаги с целью разрешить продолжать осуществление проектов, которые помогают ограничивать способность Ирана по восстановлению своей прежней программы по созданию ядерного оружия". Политика США направлена на "сохранение надзора за мирной ядерной программой Ирана, снижение рисков распространения [ОМУ], ограничивает способность Ирана сократить свое "время прорыва" (время, необходимое для производства достаточного количества оружейного урана для создания бомбы - прим. ТАСС) до ядерного оружия".

"Мы оставляем за собой право отменить или изменить нашу политику в отношении этой деятельности по нераспространению в любое время, если Иран нарушит свои обязательства в ядерной сфере или мы придем к выводу, что такие проекты больше не представляют ценности для ограничения ядерной деятельности Ирана", - пояснила дипломат.

Предоставить информацию

Помпео, по словам Ортэгус, считает, что Тегеран должен предоставить Международному агентству по атомной энергии всю информацию о военных аспектах своей ядерной программы, а также "проверяемым образом навсегда отказаться от такого рода деятельности". "Кроме того, госсекретарь вновь заявил, что Иран должен прекратить обогащение и никогда не заниматься переработкой плутония", - отметила дипломат.

США оставляют в силе исключения из режима санкций, касающиеся "Бушер", а также ядерных объектов в Араке и Фордо, но урезают срок их действия со 180 до 90 дней.

"Администрация Трампа продолжает привлекать иранский режим к ответственности за действия, которые угрожают стабильности региона и наносят ущерб иранскому народу", - сказала Ортэгус. Она добавила, что Соединенные Штаты "будут продолжать оказывать максимальное давление на иранский режим" пока Тегеран "не изменит свое деструктивное поведение, не будет уважать права своего народа и не вернется за стол переговоров".

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, ядерная сделка с Тегераном, участниками которой являются также Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

При этом остальные участники соглашения не одобрили данный шаг американской стороны и остались приверженными прежним договоренностям. В свою очередь МАГАТЭ в каждом докладе подчеркивает, что Иран соблюдает обязательства в рамках соглашения, а его деятельность находится под самым строгим в мире режимом ядерных проверок.