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Белый дом: США будут следить за ситуацией с запуском ракеты КНДР по мере необходимости

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Пхеньян запустил в направлении Японского моря несколько ракет малой дальности
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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Американские власти осведомлены о ситуации с запуском ракет малой дальности КНДР и будут следить за ней по мере необходимости. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Мы осведомлены о действиях Северной Кореи, которые произошли сегодня [в пятницу] вечером. Мы будем продолжать следить [за ситуацией] по мере необходимости", - отметила она.

Как сообщил ранее телеканал CNN, американские военнослужащие не зафиксировали запуска Пхеньяном ракет малой дальности. Телеканал констатирует, что южнокорейские и американские военнослужащие в настоящее время анализируют имеющиеся данные.

Белый дом, Госдепартамент и Пентагон пока не ответили на запрос ТАСС в Вашингтоне о предоставлении комментариев относительно предполагаемого запуска.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея передало, что КНДР запустила в направлении Японского моря несколько ракет малой дальности, которые пролетели от 70 до 200 км.

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