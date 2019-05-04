В Таиланде короновали Раму Х

БАНГКОК, 4 мая. /ТАСС/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) официально коронован в субботу в Бангкоке. Трансляцию церемоний коронации ведут телеканалы страны.

Рама Х водрузил Великую корону победы весом 7,3 кг. После этого главный брамин вручил ему королевскую золотую пластину с полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты наивысшей власти.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года - на 50-й день после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении 70 лет. По решению монарха церемония коронации была отложена.