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Палестино-израильский конфликт
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В Израиле перехватили десятки ракет, запущенных из сектора Газа

Израильские самолеты также атаковали две пусковые установки ракет в ответ на обстрелы
Система ПВО "Железный купол" AP Photo/Dan Balilty, архив
Описание
Система ПВО "Железный купол"
© AP Photo/Dan Balilty, архив

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /ТАСС/. Радикалы из сектора Газа запустили в субботу более 50 ракет в сторону Израиля, система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в южных районах Израиля сообщаем, что более 50 запусков ракет было осуществлено из сектора Газа по израильской территории. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Самолеты израильской армии в ответ на обстрелы также нанесли удары по двум пусковым установкам для ракет.

"Несколько минут назад самолеты израильской армии атаковали две пусковые ракетные установки на севере сектора Газа", - говорится сообщении военных.

В армейской пресс-службе указали, что сирены воздушной тревоги продолжают звучать в районах, прилегающих к сектору Газа. Оповещения о ракетных обстрелах сработали в городе Сдерот, а также на территории региональных советов Хоф-Ашкелон, Шаар ха-Негев и Сдот-Негев на юге Израиля.

Ранее военные сообщили, что засекли запуск ракеты по Израилю из сектора Газа.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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