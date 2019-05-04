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Кризис на Украине

На Украине создали группу по расследованию преступлений Порошенко

Заместитель главреда издания "Страна" Светлана Крюкова заявила, что объединение уже начало привлекать крупные частные детективные компании
Президент Украины Петр Порошенко REUTERS/Christian Hartmann
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Президент Украины Петр Порошенко
© REUTERS/Christian Hartmann

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Группа специалистов, которые будут заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, создана на Украине и за рубежом. Об этом сообщила заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова.

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"Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти. С тем, чтобы заставить украинские суды в дальнейшем и правоохранителей посадить президента [Петра Порошенко] и его ближайшее окружение", - заявила журналистка в эфире программы "Противостояние" на телеканале NewsOne.

По ее данным, эта группа обладает достаточным интеллектуальными и финансовыми ресурсами. "Насколько я знаю, они уже начали привлекать крупные частные детективные компании, которые занимаются расследованием офшоров, недвижимости и счетов президента и его ближайшего окружения за рубежом", - сказала Крюкова.

Замглавного редактора отметила, что эта группа хочет вести расследование без "оглядки на украинскую систему правосудия" и на решения новоизбранного президента Владимира Зеленского. Она уточнила, что часть участников этой команды находится на Украине, а часть - за рубежом. "Это люди максимальной эффективности и непубличного сорта, то есть им плевать на репутацию", - заявила Крюкова.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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