Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.

"Парубий и Зеленский говорили около 40 минут про работу Рады и про инаугурацию", - сообщило в субботу украинское издание "Деловая столица" со ссылкой на источники.

По данным издания, после этой встречи Парубий разослал письма руководителям парламентских фракций с просьбой встретиться 4 мая в 15:00. На этой встрече главы фракций должны окончательно согласовать дату инаугурации нового главы государства.

30 апреля ЦИК объявила окончательные данные подсчета голосов, согласно которым представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, тогда как действующий президент Петр Порошенко - 24,45%. 3 мая парламентская газета "Голос Украины" и издание "Правительственный курьер" опубликовали официальные результаты президентских выборов на Украине. Теперь в течение 30 дней должна состояться инаугурация новоизбранного главы государства. Ближайшее заседание Рады состоится 14 мая.