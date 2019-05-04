В Таиланде до 50 тыс. заключенных выйдут на свободу по королевской амнистии

БАНГКОК, 4 мая. /ТАСС/. Помилование по случаю коронации короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) позволит от 40 тыс. до 50 тыс. заключенных по всей стране выйти на свободу. Об этом заявил глава Департамента исправительных учреждений Нарас Савестанан.

Как сообщило в субботу Таиландское информационное агентство (TNA), начальники всех 143 тюрем страны объявили заключенным, что многие из них покинут исправительные учреждения, а некоторым будут сокращены тюремные сроки. В ближайшее время департамент оценит эту возможность. Кроме того, в провинциях прокуроры и губернаторы сформируют специальные комитеты для принятия решений об освобождении осужденных.

Отмечается, что пять ключевых членов ныне не существующего "Народного альянса за демократию" также выйдут на свободу. Среди них 83-летний Чамлонг Сримуанг, 72-летний Пибхоп Дхонгчай, 68-летний Сомкиат Понгпайбул, 72-летний Сомсак Косаисук и 45-летний Суриясай Катасила. Все они были приговорены к тюремным срокам после того, как суд признал их виновными во вторжении на территорию государственных объектов и нанесении им ущерба во время протестов 2008 года.

Указ об освобождении или сокращении тюремного срока заключенным по всей стране король Таиланда издал 21 апреля. Королевское помилование предоставлено различным категориям правонарушителей, в том числе задержанным за мелкие нарушения. Кроме того, за примерное поведение смягчены приговоры находящимся в исправительных учреждениях.