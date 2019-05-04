Глава Нацсовета Украины по теле- и радиовещанию подал в отставку

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко подал в отставку. Соответствующее заявление размещено в субботу на сайте Нацсовета.

"Срок моих полномочий как члена Национального совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - отметил Артеменко.

О причине отставки по собственному желанию он объяснил усталостью и предложением другой работы. "Во-первых, простая человеческая усталость - в течение пяти лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", - подчеркнул глава Нацсовета.

В мае 2018 года коллектив телеканала "112 Украина" выступил с требованием к Артеменко уйти со своего поста из-за давления на СМИ и ущемления свободы слова. Артеменко занимал должность председателя Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания с 2014 года. Под его руководством совет не раз выносил предупреждения и штрафовал медийные организации Украины, в частности, за использование в эфире русского языка.