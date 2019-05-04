В Швеции заявили о желании нормализовать сотрудничество с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая. /ТАСС/. Швеция стремится к нормализации сотрудничества с Россией, но при этом не будет закрывать глаза на существующие между странами проблемные вопросы. Об этом заявил в субботу в эфире телекомпании Yle премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

"Мы хотим нормализовать отношения с Россией, но не таким образом, чтобы не говорить о проблемах. Для маленьких стран важно, чтобы международное право и стабильность Европы соблюдались", - сказал он.

По его словам, Швеция не одобряет действия России в Крыму и на востоке Украины. "У российского руководства иное представление об этой ситуации, но это не препятствует нашему сотрудничеству в других областях, и я, напротив, считаю важным делать на него упор", - отметил Лёвен.

"Швеция хочет поддерживать настолько хорошие отношения с Россией, насколько возможно. Россия - большая страна и наш близкий сосед. В этом контексте Арктика - это объединяющий нас вопрос, Швеция, Россия, Финляндия и Норвегия заинтересованы в развитии этого региона. Поэтому [для меня] было естественным принять участие в арктическом форуме в РФ (в начале апреля - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

"Есть много вещей, которые касаются обеих наших стран. Хорошие отношения важны, но мы обсуждаем и вопросы, по которым у нас разные мнения", - добавил он.

Лёвен указал, что "Россия не является прямой угрозой для безопасности Швеции". "Наши силы обороны тоже не представили таких оценок. Но действия России в Крыму и на востоке Украины разрушают стабильность Европы, они усилили напряженность там. Поэтому важно разговаривать и пытаться устранить напряженность", - считает он.

"Наше послание России заключается в том, что избыточная напряженность не несет пользы и ей. Нам вместе - России, НАТО и ЕС - нужно стремиться снизить напряженность. Это лучше для всех", - сказал он. Лёвен уточнил также, что "ни Швеция, ни Финляндия никаким образом не угрожают России" и являются странами, не входящими в военные союзы.