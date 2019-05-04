Зеленский заявил, что предложит Раде провести инаугурацию 19 мая

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит парламенту провести свою инаугурацию 19 мая. Об этом он сказал журналистам в субботу перед началом встречи со спикером Верховной рады, главами фракций и депутатских групп.

"На встрече мы предложим [провести инаугурацию] 19 мая. Это самый главный вопрос, и мы с него начнем. А там посмотрим", - сказал Зеленский, не пояснив, почему была выбрана именно эта дата.

Он добавил, что помимо вопроса инаугурации может состояться диалог с представителями депутатского корпуса по другим вопросам: "Могут быть также разные встречи, отдельные встречи. Но сначала мы договорились провести эту первую встречу и хотя бы о чем-то уже договориться", - сказал новоизбранный президент.

3 мая внефракционный депутат Верховной рады Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая. "Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины (19 мая 2019 года)", - гласит название проекта документа, опубликованного на сайте парламента.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.

Газета "Правительственный курьер" 3 мая опубликовала официальные результаты выборов президента Украины, с этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства. В данном случае новоизбранный президент должен принести присягу до 2 июня включительно.

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