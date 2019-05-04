Израиль в ответ на ракеты поразил 30 целей ХАМАС и "Исламского джихада" в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли в субботу удары по 30 военным целям радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел юга Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители израильской армии атаковали 30 террористических целей ХАМАС и "Исламского джихада" на всей территории сектора Газа. Атака была произведена в ответ на запуск ракет по израильским городам", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Радикалы из сектора Газа с утра субботы запустили по Израилю не менее 150 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО, добавила армейская пресс-служба.

"С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Информации о жертвах в результате атаки не поступало. В настоящий момент сирены воздушной тревоги продолжают звучать в районах на юге Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. Армейская пресс-служба сообщила, что сигналы ПВО дважды прозвучали в крупном городе Ашод на юге, а также городе Бейт-Шемеш в центральной части еврейского государства.

Резкая эскалация напряженности на границе сектора Газа и Израиля началась на этой неделе после продолжавшегося почти месяц периода относительного затишья.

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