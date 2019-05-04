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Расследование терактов на Шри-Ланке

СМИ: жителям Шри-Ланки порекомендовали сдать холодное оружие в полицию

Как передает портал Newsfirst, это касается только тех/, у кого нет соответствующей лицензии

ТАСС, 4 мая. Правоохранительные органы Шри-Ланки порекомендовали жителям страны 4 и 5 мая сдать холодное оружие и одежду, напоминающую военную форму, в полицейские участки. Об этом в субботу сообщил портал Newsfirst со ссылкой на представителя полиции.

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По данным портала, предупреждение распространяется только на тех, кто не имеет соответствующей лицензии.

С 29 апреля на Шри-Ланке также запрещено носить одежду, которая препятствует установлению личности человека по его лицу. Данный шаг был предпринят в целях стабилизации обстановки в стране, пережившей масштабные теракты.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов.

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