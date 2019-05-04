В РФ откроют четыре избирательных участка для голосования на выборах президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 4 мая. /ТАСС/. Четыре избирательных участка будут работать в России 9 июня - в день выборов президента Казахстана. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в аппарате Центризбиркома Казахстана.

"По состоянию на 1 января 2019 года количество избирательных участков по Казахстану - 9970, в том числе 65 участков в 51 иностранном государстве. Для граждан Казахстана в России будут функционировать четыре избирательных участка: один участок в посольстве Казахстана в РФ в Москве и три участка в генеральных консульствах Казахстана в РФ в городах Астрахань, Омск и Санкт-Петербург", - сообщили в ЦИК, отвечая на официальный запрос.

Отмечено, что видеонаблюдение за ходом голосования на избирательных участках не предусмотрено.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Выдвижение кандидатов на должность главы республики началось 10 апреля и закончилось 28 апреля. Этап регистрации кандидатов продлится до 18:00 11 мая. Затем последует предвыборная агитация, которая завершится 8 июня.