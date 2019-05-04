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Минобороны Молдавии: власти должны быть последовательны в выводе войск РФ из Приднестровья

Глава ведомства Евгений Стурза считает, что в этом вопросе необходим комплексный подход

КИШИНЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Руководство Молдавии пока не имеет последовательной политики в вопросе вывода российских войск из непризнанного Приднестровья, заявил министр обороны республики Евгений Стурза.

"К сожалению, у нас все еще есть традиционная игра "один шаг вперед, два назад", когда сегодня мы говорим, что хотим вывода, завтра меняется власть, и мы говорим, что мы друзья, и нам нужны эти войска. С этой точки зрения, мы должны иметь очень четкий государственный проект, чтобы он не менялся в зависимости от того, кто приходит к власти, но чтобы существовала эта преемственность, это международное давление на Российскую Федерацию, чтобы эти войска раз и навсегда покинули Республику Молдова", - цитирует в субботу министра молдавское агентство новостей IPN.

Глава оборонного ведомства считает, что "для этого необходима государственная политика на уровне страны". "Нужен комплексный подход", - пояснил он. В качестве положительного примера такой политики он привел резолюцию ООН о выводе иностранных войск с территории Молдавии, которая была принята в июне 2018 года по предложению молдавского правительства.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной Зоне безопасности по Днестру вместе с "голубыми касками" Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. За все эти годы здесь не было ни одной вспышки насилия, не гибли люди.

В Приднестровье также расквартирована Оперативная группа российских войск, в задачу которой входит помощь миротворцам и охрана военных складов в Колбасне, где хранится свыше 20 тысяч тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Ранее их вывоз был заблокирован в Приднестровье на фоне обострения отношений с Кишиневом.

Правительство Молдавии предлагает заменить существующий миротворческий формат на миссию гражданских наблюдателей. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что миротворцев можно выводить только после окончательного урегулирования приднестровской проблемы.

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