Трамп заявил об огромном потенциале для выстраивания прекрасных отношений между США и РФ

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в наличии огромного потенциала для выстраивания прекрасных отношений между Вашингтоном и Москвой после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter .

"Вчера был очень хороший телефонный разговор с президентом России [Владимиром] Путиным. Существует огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией, несмотря на то, что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ. Вы только посмотрите, как они вводили вас в заблуждение с "российским сговором". Мир может стать лучше и безопаснее. Отлично!" - заявил американский лидер.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в пятницу Путин и Трамп в ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

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