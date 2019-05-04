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Трамп заявил об огромном потенциале для выстраивания прекрасных отношений между США и РФ

Глава Белого дома назвал очень хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся ранее
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в наличии огромного потенциала для выстраивания прекрасных отношений между Вашингтоном и Москвой после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

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"Вчера был очень хороший телефонный разговор с президентом России [Владимиром] Путиным. Существует огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией, несмотря на то, что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ. Вы только посмотрите, как они вводили вас в заблуждение с "российским сговором". Мир может стать лучше и безопаснее. Отлично!" - заявил американский лидер.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в пятницу Путин и Трамп в ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

В новость были внесены изменения (17:10 мск) - добавлена информация по тексту

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
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