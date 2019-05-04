В Раде считают, что лучшей датой для инаугурации президента Украины будет 28 мая

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Главы фракций и депутатских групп Верховной рады считают, что инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского должна состояться 28 мая. Об этом в субботу сообщил журналистам глава депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь.

"Дата инаугурации Владимира Зеленского 28 мая комфортна для большинства депутатов", - сказал Бондарь.

Он объяснил, что многие депутаты хотели бы оттянуть инаугурацию после 27 мая, чтобы у избранного президента не было права распустить Раду. "Но все же я не исключаю, что 14 мая на заседании Рады будет принято решение об инаугурации новоизбранного президента 19 мая, на чем настаивает Владимир Зеленский", - отметил Бондарь.

Он также сообщил, что на встрече отсутствовали глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко. "Были их заместители", - уточнил Бондарь.

Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы иметь законное право распустить нынешний состав Рады. Учитывая, что в ее нынешнем составе нет ни одного представителя партии Зеленского "Слуга народа", ему предпочтительнее объявить досрочные парламентские выборы. Но закон запрещает делать это за шесть месяцев до окончания срока полномочий депутатов. Легитимность нынешнего парламента завершается 27 ноября текущего года. А это значит, что, вступив в должность президента после 27 мая, Зеленский не сможет распустить парламент.

Прогнозы эксперта

"Если дата инаугурации будет назначена раньше 27 мая, это значит, что команда Зеленского согласовала с ключевыми политическими игроками судьбу парламента, переизбрание президентской квоты в правительстве и принятие первоочередного пакетов законов", - сказал корреспонденту ТАСС глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Однако готовность Зеленского договариваться с представителями прежней администрации может негативно повлиять на его рейтинги в преддверии парламентских выборов осенью, уверен Бортник.

Но и в случае невозможности договориться у нового президента также возникает негативный сценарий развития событий. "Если инаугурация пройдет после 27 мая, то Зеленский вступит в свои полномочия в условиях конфликта с ключевыми финансово-политическими группами", - прогнозирует эксперт.

Это означает, что до конца 2019 года новому президенту будет трудно претворять в жизнь свои громкие предвыборные обещания, что может обернуться для него не очень хорошими результатами на очередных выборах в Верховную раду, которые по плану должны состояться в последнее воскресенье октября.