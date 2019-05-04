Мадуро призвал ВС Венесуэлы защищать страну от атак империализма

КАРАКАС, 4 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу обратился к представителям национальных вооруженных сил с призывом сохранять единство и защищать страну от атак империализма. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед солдатами в штате Кохедес.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Империализм планирует хорошо финансируемый заговор с целью ослабить, разделить и уничтожить Боливарианские вооруженные силы изнутри с помощью группы предателей. Винтовки в ваших руках необходимо использовать для защиты нашего суверенитета и родины", - сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.

Глава Венесуэлы также добавил, что Боливарианская Республика обладает "самой мощной армией" в регионе.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные акции. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, четверо погибли.

По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.