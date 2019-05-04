{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Обновлено 

Евросоюз намерен сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном

Париж, Лондон, Берлин и Брюссель в совместном заявлении призвали Москву и Пекин сделать то же самое
Описание
© AP Photo/Francisco Seco

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Париж, Лондон, Берлин и Брюссель намерены сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном, несмотря на решение США не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти, и призывают Москву и Пекин сделать то же самое. Об этом говорится в распространенном в субботу совместном заявлении Франции, Великобритании, Германии и верховного представителя ЕС по иностранным делам.

На эту тему
История введения санкций США на покупку иранской нефти

"Остающиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе [СВПД, ядерная сделка с Тегераном, участниками которой являются также Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция] привержены делу сохранения и обеспечения функционирования финансовых и экспортных каналов с Ираном вместе с третьими странами, заинтересованными в поддержке СВПД. Мы преисполнены решимости продолжать предпринимать усилия вместе с другими европейскими партнерами, чтобы обеспечить продолжение законной торговли с Ираном, в том числе посредством ввода в действие специального целевого механизма [внешнеторговых расчетов] INSTEX", - отмечается в коммюнике.

На эту тему
Как Европа собирается торговать с Ираном в обход санкций США

"Стороны обязуются значительно увеличить свои финансовые взносы в операционный бюджет INSTEX. Мы призываем все страны, в том числе Россию и Китай как участников СВПД, приложить все усилия для продолжения ведения законной торговли, которую позволяет соглашение, с помощью конкретных шагов", - говорится в совместном заявлении.

МИД ФРГ также распространил совместное заявление четырех сторон, в котором говорится, что ЕС, а также главы МИД Германии, Франции и Великобритании обеспокоены решением США не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана. Стороны выразили приверженность соблюдению соглашения по атомной программе Ирана. 

"Мы - верховный представитель ЕС по иностранным делам, а также главы МИД ФРГ, Франции и Соединенного Королевства - с сожалением и обеспокоенностью принимаем к сведению решение США не продлевать исключения по нефтяным сделкам с Ираном", - говорится в совместном заявлении.

На эту тему
"INSTEX — это дедолларизация". Как "евротройка" бросает вызов США ради сделки с Ираном

"Мы, как и прежде, убеждены, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) незаменим для большей стабильности и безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, - отметили стороны. - Совместно мы подчеркиваем нашу приверженность СВПД, который является центральным элементом глобального режима нераспространения и который незаменим для нашей национальной и общеевропейской безопасности".

"Принимаем к сведению, что Иран, как и прежде, придерживается СВПД, что много раз подтверждало МАГАТЭ", - говорится в сообщении. Стороны призвали власти в Тегеране продолжить выполнение соглашения.

В новость были внесены изменения (19:07 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
СШАИранГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияСитуация вокруг Ирана
Палестино-израильский конфликт
Радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 200 ракет за день
Израильские военные сообщили, что система ПВО "Железный купол" перехватила десятки снарядов
Читать полностью