Евросоюз намерен сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Париж, Лондон, Берлин и Брюссель намерены сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном, несмотря на решение США не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти, и призывают Москву и Пекин сделать то же самое. Об этом говорится в распространенном в субботу совместном заявлении Франции, Великобритании, Германии и верховного представителя ЕС по иностранным делам.

"Остающиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе [СВПД, ядерная сделка с Тегераном, участниками которой являются также Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция] привержены делу сохранения и обеспечения функционирования финансовых и экспортных каналов с Ираном вместе с третьими странами, заинтересованными в поддержке СВПД. Мы преисполнены решимости продолжать предпринимать усилия вместе с другими европейскими партнерами, чтобы обеспечить продолжение законной торговли с Ираном, в том числе посредством ввода в действие специального целевого механизма [внешнеторговых расчетов] INSTEX", - отмечается в коммюнике.

"Стороны обязуются значительно увеличить свои финансовые взносы в операционный бюджет INSTEX. Мы призываем все страны, в том числе Россию и Китай как участников СВПД, приложить все усилия для продолжения ведения законной торговли, которую позволяет соглашение, с помощью конкретных шагов", - говорится в совместном заявлении.

МИД ФРГ также распространил совместное заявление четырех сторон, в котором говорится, что ЕС, а также главы МИД Германии, Франции и Великобритании обеспокоены решением США не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана. Стороны выразили приверженность соблюдению соглашения по атомной программе Ирана.

"Мы - верховный представитель ЕС по иностранным делам, а также главы МИД ФРГ, Франции и Соединенного Королевства - с сожалением и обеспокоенностью принимаем к сведению решение США не продлевать исключения по нефтяным сделкам с Ираном", - говорится в совместном заявлении.