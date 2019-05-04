Радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 200 ракет за день

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /ТАСС/. Радикалы из сектора Газа с утра субботы запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"С утра субботы было осуществлено 200 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них", - говорится в распространенном военными коммюнике.

По данным израильской полиции, в результате ракетных обстрелов ранения получили двое израильтян. По сообщениям армейской пресс-службы, сирены воздушной тревоги продолжают звучать в настоящий момент во многих городах на юге Израиля, предупреждая жителей о ракетных обстрелах.

Закрытые КПП на границе

Израильские военные закрыли два КПП на границе с анклавом и упразднили зону для рыбной ловли для палестинцев у его побережья, сообщил на брифинге для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) проинформировало, что Израиль полностью закрыл зону для рыбной ловли у побережья сектора Газа для палестинских рыбаков и закрыл оба пограничных перехода на границе с сектором Газа", - сказал Конрикус. По его словам, "закрытие будет продолжаться до дальнейших распоряжений".

Конрикус добавил, что израильские военные в ближайшие часы усилят нанесение ударов по военным целям в секторе Газа в ответ на массированные ракетные обстрелы Израиля в субботу. "В ближайшие часы мы усилим наступательные действия наших ВВС в секторе Газа в отношении целей военного характера", - сказал он. Конрикус добавил, что "по мере необходимости наращиваются меры защиты израильских гражданских лиц", отметив эффективность работы системы ПВО "Железный купол", которая, по его словам, в субботу перехватила десятки ракет.

Жертвы среди палестинских радикалов

Не менее пяти палестинских радикалов были убиты в субботу, по подсчетам израильских военных, в результате ударов по целям ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы Израиля.

"По нашим подсчетам, в результате наших атак погибли либо пять, либо шесть террористов как из ХАМАС, так и из "Исламского джихада", - сказал Конрикус. Палестинские источники до сих пор сообщают лишь об одном погибшем в результате последней серии израильских авиаударов.

Конрикус подтвердил, что израильские военные самолеты в последние часы поразили более 30 военных целей радикалов в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы. По его словам, израильские истребители продолжают наносить удары по военным целям в Газе.

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