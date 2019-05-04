Израиль в ответ на ракеты поразил 70 военных целей в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /ТАСС/. Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 70 военных целей радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ВВС Израиля продолжают наносить удары по объектам террористов в секторе Газа. К настоящему моменту были атакованы порядка 70 террористических целей в секторе Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике.

По данным армейской пресс-службы, с утра субботы радикалы из сектора Газа запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". По данным израильской полиции, в результате ракетных обстрелов ранения получили двое израильтян. По сообщениям армейской пресс-службы, сирены воздушной тревоги продолжают звучать в настоящий момент во многих городах на юге Израиля, предупреждая жителей о ракетных обстрелах.

Израильские военные ранее сообщили, что наносят удары по военным целям радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа, включая тренировочные базы, оружейные цеха и тоннель, прорытый боевиками под границей в южной части анклава. По их подсчетам, в результате ударов в секторе Газа погибли от пяти до шести боевиков.