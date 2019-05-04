Менее 20 тыс. человек приняли участие в манифестациях "желтых жилетов" во Франции

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Самая низкая явка с ноября 2018 года была зафиксирована во Франции в ходе 25-й подряд субботы протестов движения "желтых жилетов". По данным МВД, которые приводит телеканал CNews , в общей сложности по всей стране на манифестации вышли 18,9 тыс. человек, из них 1,4 тыс. - в Париже.

Коллектив "Желтое число" (Nombre jaune), состоящий из участников движения, приводит иные данные - 40,3 тыс. человек, что все равно меньше, чем было, по их же данным, на прошлой неделе (60,7 тыс.). МВД же на прошлой неделе насчитало 23,6 тыс. манифестантов по всей стране, из них в столице - 2,6 тыс.

Несмотря на то, что в большинстве городов манифестации уже завершились, в Париже некоторые "жилеты", прибывшие на площадь Наций, по-прежнему не спешат расходиться. Полиция пока не предпринимает никаких действий по разгону толпы, лишь следит за тем, чтобы люди не выходили на проезжую часть. Примечательно, что за весь день в Париже полицейские ни разу не прибегли к спецсредствам вроде гранат с газовыми шашками или водометов.

Чуть хуже ситуация сложилась в Ла-Рош-сюр-Йон, где на фоне призывов в соцсетях собраться со всей страны власти приняли решение вообще запретить акции протеста в центре города. Тем не менее прибывшие из ближайших коммун и соседних департаментов несколько сотен "жилетов" все же вошли в запрещенный район. После 15:00 (16:00 мск) стражам порядка несколько раз пришлось применить слезоточивый газ, чтобы вытеснить толпу из запретной зоны, а позже с кругового перекрестка, который манифестанты на время заблокировали с помощью пластиковых блоков с водой. На данный момент противостояние завершилось, ни погромов, ни жестких столкновений с полицией зафиксировано не было.