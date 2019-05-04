Анкара обвинила Дамаск в нанесении удара вблизи наблюдательного пункта Турции в Идлибе

АНКАРА, 4 мая. /ТАСС/. Генштаб ВС Турции обвинил в субботу армию Сирии в нанесении артиллерийского удара по территории вблизи турецкого наблюдательного пункта в Идлибе. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его данным, в результате обстрела были разрушены заградительные стены 10-го наблюдательного пункта. Согласно информации агентства Demiroren, ранения получили четверо турецких военнослужащих. Их доставили на вертолете в госпиталь.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. Анкара оборудовала в Идлибе 12 наблюдательных пунктов для мониторинга зоны деэскалации.