{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Анкара обвинила Дамаск в нанесении удара вблизи наблюдательного пункта Турции в Идлибе

По данным агентства Demiroren, пострадали четверо турецких военнослужащих

АНКАРА, 4 мая. /ТАСС/. Генштаб ВС Турции обвинил в субботу армию Сирии в нанесении артиллерийского удара по территории вблизи турецкого наблюдательного пункта в Идлибе. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его данным, в результате обстрела были разрушены заградительные стены 10-го наблюдательного пункта. Согласно информации агентства Demiroren, ранения получили четверо турецких военнослужащих. Их доставили на вертолете в госпиталь.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. Анкара оборудовала в Идлибе 12 наблюдательных пунктов для мониторинга зоны деэскалации.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
Кризис на Украине
Медведчук обвинил Порошенко в срыве обмена пленными
Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявил, что ранее он достиг договоренности об обмене пленными, но у действующего президента Украины не было политической воли ее исполнить
Читать полностью