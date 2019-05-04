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Палестино-израильский конфликт

В результате ударов Израиля по Газе погибли беременная женщина и ребенок

По данным Министерства здравоохранения прибрежного анклава, погиб также палестинский подросток

КАИР, 4 мая. /ТАСС/. Беременная женщина и ребенок погибли в субботу в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа. Об этом сообщило Министерство здравоохранения прибрежного анклава, передает информационное агентство Maan.

По данным ведомства, жертвами налета на южные районы Газы стали 37-летняя беременная палестинка и ее годовалая дочь. Ранее днем в результате авиаудара погиб палестинский подросток. Таким образом, всего за минувший день в Газе были убиты трое мирных жителей. Еще несколько человек получили ранения.

Тем временем, как указывает агентство, в вечерние часы израильские истребители вновь начали наносить удары по целям в палестинском анклаве.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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