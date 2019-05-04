Миссия ООН осудила атаку боевиков ИГ на тренировочный лагерь Ливийской национальной армии

ТАСС, 4 мая. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) осудила нападение боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на тренировочный лагерь Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара в городе Себха, в результате которого погибли девять военнослужащих. Об этом говорится в размещенном сообщении на ее странице в Twitter.

"Миссия ООН по поддержке в Ливии решительно осуждает террористический акт в Себхе, ответственность за который взяло на себя Исламское государство и который повлек гибель нескольких ливийцев", - отмечается в заявлении. В миссии также настоятельно призвали все стороны конфликта в Ливии воздержаться от дальнейшей военной эскалации в стране и объединить усилия в борьбе с терроризмом.

4 мая боевики ИГ атаковали тренировочный лагерь ЛНА в городе Себха на юге Ливии. В результате нападения девять военнослужащих погибли, еще семеро получили ранения.