Медведчук обвинил Порошенко в срыве обмена пленными

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук обвинил действующего президента Украины Петра Порошенко в срыве обмена удерживаемыми лицами между официальным Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом он заявил в субботу в эфире канала "112 Украина".

"Порошенко умышленно не хотел обмена", - сказал Медведчук.

Политик заявил, что ранее он достиг договоренности об обмене пленными, но у Порошенко не было политической воли ее исполнить. "Он этим вопросом не занимался", - отметил Медведчук.

По его мнению, если новоизбранный президент Владимир Зеленский "даст добро", то "обмен удерживаемых лиц можно провести за три-пять дней".

Медведчук заявил, что с мая 2018 года не принимал участия в заседаниях гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию на востоке Украины, поскольку украинские власти, по его мнению, не собирались выполнять ранее достигнутые договоренности по обмену по формуле "всех установленных на всех установленных".

27 декабря 2017 года в Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных.