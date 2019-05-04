Премьер Грузии: решение по военным базам примут в соответствии с национальными интересами

ТБИЛИСИ, 4 мая. /ТАСС/. Власти Грузии примут решение о размещении иностранных военных баз в стране в соответствии с национальными интересами республики. Об этом в субботу заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе в эфире телекомпании Imedi.

"Я хочу со всей ответственностью заявить, что наши отношения с НАТО, Евросоюзом, с нашим стратегическим партнером - Соединенными Штатами Америки - никогда не были на таком высоком уровне, как сейчас. Это большой успех, и мы собираемся еще больше углубить его. Исходя из этого, мы всегда примем те решения, которые будут входить в национальные интересы Грузии", - сказал Бахтадзе, отвечая на вопрос о возможном размещении иностранных баз в стране.

Премьер также подчеркнул, власти Грузии в течение последних лет пытались убедить западных партнеров в необходимости усиления безопасности в Черном море. "Мы интенсивно и в течение длительного времени старались донести очень важное послание до наших западных партнеров: без безопасности Черноморского региона невозможно говорить об устойчивых системах безопасности в европейской или евроатлантической семье. Вам известно, что последние инициативы НАТО говорят о том, что именно безопасность Черноморского региона становится главным приоритетом для альянса, и это очень большой успех", - заключил глава правительства.

Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" на субботнем съезде заявила о готовности проведения массового митинга 15 июня против строительства иностранных военных баз в стране. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на прошлой неделе в интервью грузинской редакции радиостанции "Голос Америки" назвала нецелесообразным идею строительства военных баз США в стране. Позже генсек правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе попросил журналистов не связывать высказывания президента с официальной позицией партии, отметив, что США являются стратегическим партнером Грузии.