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Палестино-израильский конфликт

МИД Турции обвинил израильских военных в атаке на офис агентства Anadolu

Глава ведомства Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что насилие властей Израиля по отношению к невинным людям является преступлением против человечности

ТАСС, 4 мая. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что офис турецкого агентства Anadolu подвергся атаке со стороны израильских военных. Об этом политик в субботу написал на своей странице в Twitter.

"Атака на офис Anadolu в секторе Газа является новым примером безудержной агрессии со стороны Израиля, - написал Чавушоглу. - Насилие властей Израиля по отношению к невинным людям является преступлением против человечности".

Ранее израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.

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ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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