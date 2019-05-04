КНДР подтвердила проведение стрельб из дальнобойных реактивных орудий

ПХЕНЬЯН, 5 мая. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей с целью протестировать дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

"Товарищ Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта по нанесению огневого удара, - отмечает агентство. - Учения проведены с целью оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта".

Отмечается, что лидер КНДР присутствовал на наблюдательном пункте, где он "ознакомился с планом нанесения средствами огневого поражения различных калибров огневого удара и проверил ход подготовки стрельбы, включая выдвижение на огневую позицию и развертывание дальнобойных реактивных орудий крупных калибров и тактического управляемого оружия".

"Уважаемый и любимый высший руководитель определил очередь и метод нанесения огневого удара и отдал приказ "Огонь", - говорится в публикации ЦТАК.

По данным агентства, Ким Чен Ын остался доволен проведением стрельб, назвал внезапно проведенные учения успешными, а также похвалил военнослужащих за то, что "они очень хорошо обращаются с современными дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием". При этом ЦТАК не уточняет место проведения учений, тип использованного оружия и число выпущенных снарядов.

Ким Чен Ын объяснил проведение учений с использованием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия необходимостью отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность республики, сообщило агентство. "Уважаемый и любимый высший руководитель подчеркнул, что все военнослужащие Корейской народной армии должны хранить глубоко в душе железную логику, что лишь могучая сила обеспечивает и гарантирует настоящий мир и безопасность, и поддерживать высшую степень боеготовности, чтобы отстоять политический суверенитет и экономическую самостоятельность от угрозы и агрессии любых сил, чтобы защитить завоевания революции и безопасность народа", - отметило агентство.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея сообщило о том, что КНДР в субботу осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности из района порта Вонсан на восточном побережье страны. По сведениям КНШ, ракеты пролетели расстояние от 70 до 200 км в направлении Японского моря.

Мораторий КНДР на проведение ракетно-ядерных испытаний

Последний раз Пхеньян проводил ракетные испытания в ноябре 2017 года. Тогда была испытана ракета нового типа "Хвасон-15", которая поднялась на высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. По итогам пуска КНДР заявила, что ракета "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

После этого в апреле прошлого года Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности с целью развития социалистической экономики страны и повышения уровня жизни населения. Затем в мае КНДР ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. За период с 2016 по 2017 год КНДР также осуществила около 40 запусков баллистических ракет.