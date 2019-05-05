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Король Таиланда присвоил титулы членам королевской семьи

Раму Х короновали 4 мая

БАНГКОК, 5 мая. /ТАСС/. Новый король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) присвоил в Бангкоке различные титулы членам королевской семьи. Трансляцию церемонии вели таиландские телеканалы.

Второй день коронации начался в тронном зале Амариндра Виничхая в Большом королевском дворце с вручения монограммы и наделения королевским титулом Рамы Х. Кроме того, состоялось присвоение титулов и рангов членам королевской семьи. Его покойного отца Раму IX отныне будут называть Его Величеством королем Пумипоном Адульядетом Великим. Королевская золотая табличка с соответствующим титулом была установлена перед его портретом в тронном зале Амариндра Виничхая.

Вместе с тем мать короля Рамы X теперь известна как Ее Величество королева Сирикит, королева-мать. Младшие сестры нового короля - принцессы Маха Чакри Сириндхон и Чулапхон - также получили новые титулы и звания. Каждой из них были вручены золотые таблички после того, как они встали на колени перед своим братом.

В воскресенье утром новые титулы и памятные таблички получили бывшая жена короля принцесса Соамсавали, их дочь принцесса Бачракитиябха, а также его младшая дочь принцесса Сириваннавари Нариратана и его сын принц Дипангкорн Расмичоти. Две дочери принцессы Чулапхон - принцессы Сирибхачхудабхон и Адитаяадорнкитикхун - тоже получили новые титулы.

Во второй половине дня - в 16:30 (12:30 мск) - начнется пешая процессия, во время которой собравшиеся смогут поприветствовать нового короля. Маршрут королевской процессии начинается и завершается в Большом королевском дворце. По пути Рама Х совершит несколько остановок возле храмов, где отдаст дань уважения ликам Будды.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года - на 50-й день после смерти своего отца Пумипона Адульядета (Рамы IX), правившего королевством на протяжении 70 лет. 4 мая Маха Вачиралонгкорн был коронован.

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