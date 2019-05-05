СМИ КНДР опубликовали фотографии учений с запуском новых тактических управляемых ракет

ПХЕНЬЯН, 5 мая. /ТАСС/. Ведущие СМИ КНДР опубликовали в воскресенье фотографии с места учений с применением новых дальнобойных ракетных орудий и тактического управляемого оружия, по которым можно определить тип использованных оперативно-тактических ракетных комплексов. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и центральная газета народной республики Rodong Sinmum предоставили более 10 изображений с места проведения стрельб.

На одной из фотографий изображен непосредственный момент запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса, размещенного на шасси многоосного тяжелого автомобиля высокой проходимости. Ранее изображение подобной ракеты не демонстрировалось в СМИ народной республики и не показывалось на военных парадах. В связи с этим, ряд экспертов сделали вывод о том, что КНДР в ходе учений испытала новый вид тактических управляемых ракет.

На одном из представленных изображений также показана стрельба реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра. Помимо этого, СМИ КНДР опубликовали фотографии председателя Госсовета страны Ким Чен Ына, наблюдающего за ходом проведения учений. В частности, на одной из них видно, что лидер КНДР сидит с биноклем на наблюдательном пункте за столом с цветной картой района учений, а за его спиной на больших мониторах изображены скалы в море, куда, как можно предположить, должны упасть реактивные снаряды.

Ранее агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью "оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта".

Как подчеркнуло агентство, лидер КНДР присутствовал на наблюдательном пункте, где он "ознакомился с планом нанесения средствами огневого поражения различных калибров огневого удара и проверил ход подготовки стрельбы, включая выдвижение на огневую позицию и развертывание дальнобойных реактивных орудий крупных калибров и тактического управляемого оружия", после чего отдал приказ "Огонь".

По данным агентства, Ким Чен Ын остался доволен проведением стрельб, назвал внезапно проведенные учения успешными, а также похвалил военнослужащих за то, что "они очень хорошо обращаются с современными дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием". При этом ЦТАК не уточняет место проведения учений, тип использованного оружия и число выпущенных снарядов.

Мораторий КНДР на проведение ракетно-ядерных испытаний

Последний раз Пхеньян проводил ракетные испытания в ноябре 2017 года. Тогда была испытана ракета нового типа "Хвасон-15", которая поднялась на высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. По итогам пуска КНДР заявила, что ракета "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

После этого в апреле 2018 года Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности с целью развития социалистической экономики страны и повышения уровня жизни населения. Затем в мае КНДР ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов.

За период с 2016 по 2017 год КНДР также осуществила около 40 запусков баллистических ракет. По мнению ряда экспертов, проведенные в субботу пуски новых тактических управляемых ракет не нарушают обязательств КНДР по соблюдению моратория на проведение ракетно-ядерных испытаний.