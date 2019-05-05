В Армии Израиля заявили, что из Газы за сутки выпустили более 450 ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за 24 часа по Израилю более 450 ракет, в ответ израильская армия поразила 220 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава. Об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов в воскресенье официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"За 24 часа с момента, как в субботу утром начались ракетные обстрелы Израиля, боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили из сектора Газа в координированном усилии более 450 ракет. 150 ракет были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол", 70% снарядов разорвались в незаселенной местности", - сказал Конриркус. "К сожалению, ночью в результате попадания ракеты в двор жилого дома в городе Ашкелон был убит пожилой израильтянин", - продолжил он.

"За истекшие сутки армия Израиля атаковала 220 различных военных целей в секторе Газа", - продолжил офицер. Среди целей он назвал тоннели, оружейные цеха и склады, здания, откуда велся огонь. За 24 часа, по подсчетам армии, были убиты восемь боевиков ХАМАС и "Исламского джихада".

В Армии Израиля сообщили, что направили в воскресенье к границе с сектором Газа полностью укомплектованную и готовую к атаке танковую бригаду.

"Сейчас я могу сообщить, что мы находимся на стадии развертывания полностью укомплектованной и готовой к атакующей миссии танковой бригады (у границы с сектором - прим. ТАСС). Это еще одна бригада, готовая наносить удары", - сказал он. Конрикус добавил, что Израиль уже провел ограниченный призыв резервистов для комплектации подразделений батарей ПВО "Железный купол".

Также израильские военные возложили на палестинских радикалов вину за гибель беременной женщины и ее годовалого ребенка в секторе Газа.

"Сейчас я могу подтвердить, что мать и ребенок были убиты в субботу в результате нештатного срабатывания оружия боевиков - падения запущенной из сектора Газа же ракеты", - сказал Конрикус. "Мы заявляем, что инцидент, повлекший гибель матери и ребенка, стал не следствием использования израильского оружия, а результатом преждевременного срабатывания палестинского оружия", - добавил он.

Эскалация напряженности на границе сектора Газа и Израиля началась на этой неделе после продолжавшегося почти месяц периода относительного затишья. Израильские военные 2 мая нанесли удары по постам ХАМАС в секторе в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой на территорию еврейского государства с целью поджогов. В тот же день по территории Израиля были запущены две ракеты. 3 мая двое израильских военнослужащих были ранены в результате стрельбы, открытой палестинскими радикалами из южной части сектора Газа. В ответ на эту атаку израильский летательный аппарат поразил военный пост движения ХАМАС на территории палестинского анклава, в результате чего погибли трое арабов.