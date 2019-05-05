СМИ: Ким Чен Ын на саммите с Трампом говорил о возможности встречи с Абэ

ТОКИО, 5 мая. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на состоявшемся в феврале саммите с президентом США Дональдом Трампом упоминал о проблеме похищенных японских граждан, а также заявлял о возможности встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

По сведениям его правительственных источников, Ким Чен Ын, в частности, сказал о наличии такой проблемы между Пхеньяном и Токио, не упомянув при этом, что она уже решена. Ранее заявления КНДР по теме похищений сводились именно к этому. Вместе с тем Ким Чен Ын добавил, что он "встретится с премьер-министром Синдзо Абэ на определенном этапе".

Глава японского правительства ранее также неоднократно заявлял, что готов без предварительных условий провести встречу с лидером КНДР с целью обсуждения проблемы похищенных японцев.

В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены кремированные останки, подлинность которых японские власти оспорили. В Токио убеждены, что в КНДР еще находятся похищенные японцы. Этот вопрос во многом препятствует диалогу между двумя странами, которые не имеют дипломатических отношений и прямого транспортного сообщения.