{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Ким Чен Ын на саммите с Трампом говорил о возможности встречи с Абэ

По данным агентства Kyodo, лидер КНДР упомянул имеющуюся между Пхеньяном и Токио проблему похищенных граждан Японии

ТОКИО, 5 мая. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на состоявшемся в феврале саммите с президентом США Дональдом Трампом упоминал о проблеме похищенных японских граждан, а также заявлял о возможности встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

По сведениям его правительственных источников, Ким Чен Ын, в частности, сказал о наличии такой проблемы между Пхеньяном и Токио, не упомянув при этом, что она уже решена. Ранее заявления КНДР по теме похищений сводились именно к этому. Вместе с тем Ким Чен Ын добавил, что он "встретится с премьер-министром Синдзо Абэ на определенном этапе".

Глава японского правительства ранее также неоднократно заявлял, что готов без предварительных условий провести встречу с лидером КНДР с целью обсуждения проблемы похищенных японцев.

В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены кремированные останки, подлинность которых японские власти оспорили. В Токио убеждены, что в КНДР еще находятся похищенные японцы. Этот вопрос во многом препятствует диалогу между двумя странами, которые не имеют дипломатических отношений и прямого транспортного сообщения.

Теги
ЯпонияСШАКНДРКим Чен ЫнАбэ, СиндзоТрамп, Дональд
СМИ: у полицейского участка в Афганистане произошел взрыв
Информация о пострадавших пока не поступала
Читать полностью