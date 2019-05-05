Нетаньяху отдал армии приказ продолжать массированные удары по Газе в ответ на ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал военным приказ продолжать нанесение массированных ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы. Об этом сам премьер заявил на еженедельном заседании правительства в воскресенье.

"Сегодня утром я дал указание Армии обороны Израиля продолжать нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа, а также направить к границе вокруг сектора дополнительные бронетанковые соединения, артиллерию и пехоту", - цитирует высказывания Нетаньяху его пресс-служба.

"Мы действуем и продолжим действовать ради восстановления мира и безопасности жителей юга Израиля", - добавил премьер, отметив, что "ХАМАС несет ответственность не только за свои атаки и действия, но и за деятельность "Исламского джихада". ХАМАС "заплатит очень высокую цену", пообещал он.

Нынешний раунд обмена ударами между Газой и Израиля стартовал утром 4 мая. За 24 часа боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили из сектора Газа по Израилю более 450 ракет. Армия Израиля атаковала в ответ 220 различных военных целей в секторе Газа.