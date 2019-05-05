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Палестино-израильский конфликт

Израиль ударил по активистам "Исламского джихада" на складе оружия в секторе Газа

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху отдал военным приказ продолжать массированные удары по Газе в ответ на ракетные обстрелы

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая. /ТАСС/. Самолет Армии обороны Израиля нанес в воскресенье удар по группе активистов радикальной организации "Исламский джихад", которые находились на складе вооружений в южной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Летательный аппарат Армии обороны Израиля нанес удар по нескольким боевикам "Исламского джихада", которые находились внутри здания склада вооружений в южной части сектора Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Нынешний раунд обмена ударами между Газой и Израиля стартовал утром 4 мая. Боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили за это время из сектора Газа по Израилю более 450 ракет. Израильские военные атаковали в ответ 220 различных военных целей в секторе Газа.

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил на еженедельном заседании правительства еврейского государства в воскресенье, что отдал военным приказ продолжать нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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