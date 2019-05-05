Медведчук: украинцы ждут от Зеленского не роспуска Рады, а улучшения условий жизни

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Первым шагом избранного президента Украины Владимира Зеленского на своем посту должно стать решение не о роспуске парламента, а о снижении тарифов, отмене депутатской неприкосновенности, начале переговоров с Россией. Такое мнение выразил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу "112 Украина" .

Разрушитель системы или ее заложник. Чего ждать от нового президента Украины

"Интересам людей это [роспуск Верховной рады] отвечает? А я говорю: "Нет!". Потому что люди сейчас ждут от господина Зеленского первых шагов", - отметил Медведчук.

Он уточнил, что от избранного президента украинцы "сегодня ждут уменьшения тарифов - 40% по социологии [которая появилась] за неделю до второго тура <...> отмены депутатской неприкосновенности, неприкосновенности судей, президента, третье - начала переговоров с РФ - 23%, четвертое - борьбы с зарплатами топ-менеджеров". "В течение 100 дней люди ждут и будут предъявлять претензии", - подчеркнул он.

При этом Медведчук отметил, что не знает, будет ли Зеленский оперативно рассматривать такие запросы граждан Украины. "Будет или нет? Неизвестно. Но делать это надо сейчас", - уверен он.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что говорить о роспуске Верховной рады еще рано, поскольку он еще не получил полномочий главы государства. Сейчас на Украине решается вопрос о дате проведения инаугурации нового лидера.