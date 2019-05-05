{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Президентские выборы на Украине - 2019

Медведчук: украинцы ждут от Зеленского не роспуска Рады, а улучшения условий жизни

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявил, что не знает, будет ли новый украинский лидер оперативно рассматривать запросы граждан
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
© Сергей Бобылев/ТАСС

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Первым шагом избранного президента Украины Владимира Зеленского на своем посту должно стать решение не о роспуске парламента, а о снижении тарифов, отмене депутатской неприкосновенности, начале переговоров с Россией. Такое мнение выразил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу "112 Украина".

На эту тему
Разрушитель системы или ее заложник. Чего ждать от нового президента Украины

"Интересам людей это [роспуск Верховной рады] отвечает? А я говорю: "Нет!". Потому что люди сейчас ждут от господина Зеленского первых шагов", - отметил Медведчук.

Он уточнил, что от избранного президента украинцы "сегодня ждут уменьшения тарифов - 40% по социологии [которая появилась] за неделю до второго тура <...> отмены депутатской неприкосновенности, неприкосновенности судей, президента, третье - начала переговоров с РФ - 23%, четвертое - борьбы с зарплатами топ-менеджеров". "В течение 100 дней люди ждут и будут предъявлять претензии", - подчеркнул он.

При этом Медведчук отметил, что не знает, будет ли Зеленский оперативно рассматривать такие запросы граждан Украины. "Будет или нет? Неизвестно. Но делать это надо сейчас", - уверен он.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что говорить о роспуске Верховной рады еще рано, поскольку он еще не получил полномочий главы государства. Сейчас на Украине решается вопрос о дате проведения инаугурации нового лидера.

Теги
УкраинаПрезидентские выборы на Украине - 2019Зеленский, Владимир Александрович
СМИ: у полицейского участка в Афганистане произошел взрыв
В результате атаки пострадали 30 человек
Читать полностью