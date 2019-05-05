Глава Партии Brexit пригласил лидера лейбористов на дебаты перед выборами в Европарламент

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Лидер Партии Brexit Найджел Фараж предложил лидеру оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбину провести дебаты перед проведением выборов в Европарламент. Свое предложение он озвучил в воскресном интервью телеканалу Sky News.

"Парламентская фракция лейбористов решительно поддерживает идею сохранения членства страны в ЕС, и многие ее представители стремятся к проведению второго референдума [по вопросу о Brexit], чтобы остаться [в Евросоюзе]. Однако есть еще 5 млн лейбористских избирателей, которые проголосовали за выход из ЕС, особенно в центральной и северной частях Англии, а также на юге Уэльса. Мне бы хотелось в период, остающийся до голосования, провести дебаты с Джереми Корбином на эту тему, потому что люди озадачены тем, какой позиции придерживается Лейбористская партия", - сказал политик.

Фараж является одним из наиболее известных британских евроскептиков. Ранее он возглавлял Партию независимости Соединенного Королевства (UKIP), которая имеет в настоящий момент наибольшее представительство в Европарламенте среди политических сил Соединенного Королевства. Однако после победы сторонников Brexit на общенациональном референдуме 2016 года Фараж посчитал свою миссию выполненной и ушел с поста лидера UKIP, а затем и вовсе покинул ряды этой партии после того, как она взяла ультраправый курс.

В этом году Фараж создал Партию Brexit, которая, по данным опроса социологической службы YouGov, проведенного 29 и 30 апреля, возглавляет с 30% поддержки избирателей национальный рейтинг политических сил. На втором месте идут лейбористы (21%), а на третьем - правящая в Великобритании Консервативная партия (13%).

На территории Великобритании выборы в Европарламент должны состояться 23 мая.