Организаторы "Евровидения" в Израиле заявили, что ситуация в Газе не повлияет на конкурс

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая. /ТАСС/. Конкурс "Евровидение-2019" в Тель-Авиве пройдет как планировалось, без изменений, несмотря на ситуацию вокруг сектора Газа. О этом сообщила в воскресенье израильская корпорация общественного вещания Kan , которая отвечает за проведение смотра.

"В соответствии с указаниями Управления тыла все события конкурса "Евровидение" пройдут как планировалось, без изменений. Подготовка проходит в рутинном режиме. Делегации продолжают репетировать, готовясь к конкурсу "Евровидение", которой пройдет в Выставочном центре Тель-Авива, артисты и делегации счастливы, что находятся в Тель-Авиве и представляют свои страны", - говорится в заявлении корпорации.

Два полуфинала "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, финал конкурса состоится там же 18 мая. Ведущими "Евровидения-2019" станут израильская супермодель Бар Рафаэли и телеведущий и шоумен Эрез Таль.

Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.