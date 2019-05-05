{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Организаторы "Евровидения" в Израиле заявили, что ситуация в Газе не повлияет на конкурс

В корпорации израильского общественного вещания Kan сообщили, что участники продолжают без изменений готовиться к своим выступлениям
Описание
© AP Photo/Armando Franca

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая. /ТАСС/. Конкурс "Евровидение-2019" в Тель-Авиве пройдет как планировалось, без изменений, несмотря на ситуацию вокруг сектора Газа. О этом сообщила в воскресенье израильская корпорация общественного вещания Kan, которая отвечает за проведение смотра.

На эту тему

"В соответствии с указаниями Управления тыла все события конкурса "Евровидение" пройдут как планировалось, без изменений. Подготовка проходит в рутинном режиме. Делегации продолжают репетировать, готовясь к конкурсу "Евровидение", которой пройдет в Выставочном центре Тель-Авива, артисты и делегации счастливы, что находятся в Тель-Авиве и представляют свои страны", - говорится в заявлении корпорации.

Два полуфинала "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, финал конкурса состоится там же 18 мая. Ведущими "Евровидения-2019" станут израильская супермодель Бар Рафаэли и телеведущий и шоумен Эрез Таль.

Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль"Евровидение-2019"
Brexit
Лейбористы обвинили Мэй в нарушении конфиденциальности межпартийных переговоров
Теневой "министр финансов" партии Джон Макдоннелл считает, что премьер-министр поставила переговоры под угрозу ради своей собственной безопасности
Читать полностью