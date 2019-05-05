Помпео заявил, что США продолжают надеяться на успех переговоров с КНДР по денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают верить в возможность достичь денуклеаризации Корейского полуострова с помощью переговоров с КНДР. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу ABC.

"Мы до сих пор считаем, что существует возможность достичь результата с помощью переговоров, и мы сможем добиться полностью проверяемой денуклеаризации", - сказал он.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что намерен подождать до конца года, пока Вашингтон примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что "если США будут придерживаться нынешних политических расчетов, то перспективы решения проблем будут мрачными и очень опасными".

Помпео был участником американской делегации на саммите США и КНДР 27-28 февраля в Ханое, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.