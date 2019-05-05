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Кризис на Украине

Украинские силовики ранили мирного жителя возле КПП в ДНР

Пострадавшему оказали медицинскую помощь

ДОНЕЦК, 5 мая. /ТАСС/. Мирный житель был ранен в воскресенье в результате обстрела со стороны позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

"Вооруженные силы Украины открыли огонь со стороны н.п. Славное по направлению н.п. Еленовка с применением гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела ранен мужчина 1983 года рождения, проживающий по адресу г. Донецк, ул. 50-й Гвардейской Дивизии, двигавшийся на собственном автомобиле в сторону КПВВ "Новотроицкое", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

По возвращении на КПВВ "Еленовка" раненому была оказана медицинская помощь.

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