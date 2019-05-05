Эксперт: запуски ракет КНДР призваны напомнить США о необходимости возврата к переговорам

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Проведение КНДР учений с запуском ракет стало напоминаем США о необходимости возвращения к переговорам, чтобы избежать эскалации ситуации. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье выразил директор Центра азиатской стратегии РФ Института экономики РАН Георгий Толорая.

"Эти пуски - тщательно откалиброванное напоминание США о том, что необходимо возвращаться к переговорному процессу, идти на поиск взаимных уступок, а иначе может произойти сползание назад к конфронтации", - подчеркнул эксперт. При этом он обратил внимание на тот факт, что Вашингтон и Сеул "оказались довольно сдержаны в своей реакции".

"Усилия аналитиков были направлены на то, чтобы выяснить, какой тип ракет был испытан. И с большим облегчением аналитики пришли к выводу, что это все-таки не баллистические ракеты, пуски которых запрещены санкциями ООН и которые [пуски] шли бы вразрез с обещаниями лидера КНДР [Ким Чен Ына] прекратить испытания, - продолжил собеседник. - А это [оказались] некие управляемые ракеты, которые не могут быть отнесены к баллистическим".

Однако, указал Толорая, предстоит еще разобраться, что это за вид оружия. "Но похоже, что речь идет фактически о новом классе вооружений типа российских ракет "Искандер". То есть не полностью баллистические, но управляемое тактическое оружие", - полагает аналитик.

"Очевидно, что сейчас это [оружие] проходит последние испытания перед постановкой на вооружение, и Ким Чен Ын решил придать огласке достаточно громкое испытание для того, чтобы послать сигнал США, - отметил Толорая. - Услышали ли этот сигнал в Вашингтоне, посмотрим".

Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея сообщило о том, что КНДР в субботу осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности из района порта Вонсан на восточном побережье страны. По сведениям КНШ, ракеты пролетели расстояние от 70 до 200 км в направлении Японского моря. Позднее агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью "оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта".