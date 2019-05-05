Помпео не знает, состоится ли новая встреча Трампа с Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не знает, будет ли организована новая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, но надеется на новую фазу в отношениях с Москвой.

В показанном в воскресенье интервью телекомпании ABC ему был задан вопрос, просматривается ли возможность организации саммита США и России, а также перехода двусторонних отношений в новую фазу. "Я надеюсь, что так и есть", - ответил Помпео.

"Мы будем встречаться с [министром иностранных дел России Сергеем] Лавровым, мы отправляемся в поездку после выходных, чтобы продолжать разговор. Мы на самом деле надеемся на то, что сможем найти точки, в которых наши интересы совпадают", - сказал госсекретарь США, приведя в качестве примера борьбу с терроризмом.

На повторный вопрос о новом саммите РФ - США он ответил: "Не знаю, посмотрим".

Как сообщила пресс-служба Кремля, в пятницу Путин и Трамп в ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.